iOS 17.5 özellikleri sızdırıldı: Safari'den uygulama indirilebilecek

Apple, geliştiriciler için iOS 17.5 beta 1'i yayınlayarak yapıdaki bazı yeni özellikleri test etmelerine olanak tanıdı.



9To5Mac'İn haberine göre, iOS 17.5 Beta 1'de Avrupa Birliği tarafından uygulanan yeni Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kurallarını uygulayan bazı özelliklerin de yer aldığı kaydedildi.

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Apple kullanıcıları her ne kadar yapay zeka özelliklerine odaklanmış olsa da Apple, Avrupa Birliği'ndeki (AB) kullanıcıların iOS 17.5 ile harici web sitelerinden uygulama indirmeye başlamasına izin vermeye hazırlanıyor.

Bu, Apple'ın son aylarda ilerlediği uzun ve dolambaçlı yan yükleme yolundaki en son gelişme ve AB'de yaşıyorsanız iPhone'unuza uygulama indirme alışkanlıklarınız değişebilir.

Bu özellik, şu anda kullanıma sunulan iOS 17.5'in ilk geliştirici beta sürümünde ortaya çıktı.

Eğer AB'de yaşıyorsanız uygulamaları yalnızca harici uygulama mağazalarından değil, geliştirici web sitelerinden de almanıza izin veriyor.

İOS 17.5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 17.5'in diğer herkes için ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok.