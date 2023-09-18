iOS 17 ne zaman gelecek, hangi modellerde olacak? iOS 17 özellikleri

Apple, iPhone 15 modellerini kullanıcılara tanıttı.
Yeni model iPhone cihazlarla birlikte tüketiciler iOS 17 güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyordu.
Apple, Wonderlust etkinliği öncesinde 8 adımlı bir iOS 17 beta güncellemeleri yayınladı. Böylelikle Beta kullanıcıları iOS 17'nin geliştirilme sürecinde de yardımcı olmuş oldu.
İşte iOS 17 ile birlikte gelmesi beklenen öne çıkan bazı özellikler;
NAMEDROP ÖZELLİĞİ
iOS 17 ile birlikte güncellemeyi destekleyen cihazlarda birçok yenilik meydana gelecek. Apple, NameDrop özelliğiyle birlikte iki iPhone'un avizeleri birbirine yaklaştırıldığında bir "kullanıcı kartviziti" paylaşımı özelliğini duyurmuştu. Böylelikle numara paylaşmak çok daha kolay olacak.
OFFLINE HARİTA
iOS 17 ile birlikte, haritadaki bir alanı iPhone’unuza kaydedebiliyor ve offline olarak keşfedebiliyorsunuz. Yer kartlarında çalışma saatleri ve değerlendirmeler gibi bilgileri görüntüleyebiliyor, arabayla veya yürüyerek bir yere giderken sokak sokak yol tarifi alabiliyorsunuz.
STANDBY MODU
iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak her zamankinden daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz. Canlı Etkinlikler’i tam ekranda görerek, bir maçtaki anlık skor veya yemek siparişinizin durumu gibi devam eden aktiviteleri rahatça takip edebiliyorsunuz.
ÇIKIŞ TARİHİ BUGÜN
Teknoloji devi, iOS 17'nin bugün (18 Eylül) tarihinde kullanıcılar ile buluşacağını duyurmuştu.
Apple kullanıcılarının bugün içerisinde iOS 17 güncellemesine erişmesi bekleniyor.
IOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
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