iOS 17 ne zaman gelecek, hangi modellerde olacak? iOS 17 özellikleri

Apple, iPhone 15 modellerini kullanıcılara tanıttı.



Yeni model iPhone cihazlarla birlikte tüketiciler iOS 17 güncellemesinin ne zaman geleceğini merak ediyordu.

Apple, Wonderlust etkinliği öncesinde 8 adımlı bir iOS 17 beta güncellemeleri yayınladı. Böylelikle Beta kullanıcıları iOS 17'nin geliştirilme sürecinde de yardımcı olmuş oldu.

İşte iOS 17 ile birlikte gelmesi beklenen öne çıkan bazı özellikler;

NAMEDROP ÖZELLİĞİ



iOS 17 ile birlikte güncellemeyi destekleyen cihazlarda birçok yenilik meydana gelecek. Apple, NameDrop özelliğiyle birlikte iki iPhone'un avizeleri birbirine yaklaştırıldığında bir "kullanıcı kartviziti" paylaşımı özelliğini duyurmuştu. Böylelikle numara paylaşmak çok daha kolay olacak.

OFFLINE HARİTA

iOS 17 ile birlikte, haritadaki bir alanı iPhone’unuza kaydedebiliyor ve offline olarak keşfedebiliyorsunuz. Yer kartlarında çalışma saatleri ve değerlendirmeler gibi bilgileri görüntüleyebiliyor, arabayla veya yürüyerek bir yere giderken sokak sokak yol tarifi alabiliyorsunuz.

STANDBY MODU

iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak her zamankinden daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz. Canlı Etkinlikler’i tam ekranda görerek, bir maçtaki anlık skor veya yemek siparişinizin durumu gibi devam eden aktiviteleri rahatça takip edebiliyorsunuz.