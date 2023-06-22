iOS 17'ye doğru: Apple iOS 16.5.1 güncellemesini indirmeye açtı (iOS 16.5.1'de hangi özellikler var? iOS 17 ne zaman çıkacak?)

Güncellemede bir uygulamanın rastgele kod üretmesine izin verebilecek bir güvenlik açığının giderildiği belirtildi. Düzeltilen bu güvenlik açığı üçüncü bir tarafa telefonunuzun iç işleyişine sınırsız erişim sağlayabilecekti.



Apple tarafından güncelleme sonrası yapılan açıklamada " Kötü amaçlarla oluşturulmuş web içeriğinin işlenmesi, rastgele kod yürütülmesine neden olabilir. Apple, bu sorunun aktif olarak kullanılmış olabileceğine dair bir raporun farkındadır. İyileştirilen denetimlerle bir tür karışıklığı giderdik." ifadeleri kullanıldı.



IOS 16.5.1 NASIL GÜNCELLENİR?



Güncellemeyi indirmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin ve ardından ekrandaki talimatları takip ederek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

GÜNCELLEME ALAN CİHAZLAR



Güncelleme alan modeller iPhone 8 ve sonrası, iPad Pro (tüm modeller), iPad Air 3. nesil ve sonrası, iPad 5. nesil ve sonrası, iPad mini 5. nesil ve sonrası olarak belirtildi.



IOS 17 NE ZAMAN GELECEK?



Apple, WWDC 2023'te duyurduğu iOS 17 güncellemesi için bir tarih belirtmese de iPhone 15 ile beraber Eylül ayında bu güncellemeyi yayınlaması bekleniyor.

