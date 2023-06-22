YouTube'dan yeni özellik: Yorumlardan içerik oluşturulabilecek

YouTube, içerik oluşturucuları için geliştirdiği yeni özelliğini test ediyor. Kullanıcılardan yapılan yorumlara içerik üreticiler kısa videolu cevaplar verebiliyordu. Bu özellik ile artık yorum sizin kanalınıza yapılmamış olsa bile Shorts videonuza ekleyip içerik üretebileceksiniz.

YouTube'dan yeni özellik: Yorumlardan içerik oluşturulabilecek

YouTube, topluluk içinde etkileşim kapasitesini artırmak için diğer kullanıcılar tarafından videolara yapılan yorumlara içerik üreticilerin kısa videolu yanıt vermesini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor.

Şubat ayında Shorts videolarına gelen yorumları kısa videolar ile yanıtlama özelliğini duyuran YouTube, artık herhangi bir Shorts videosuna gelen yorumu kısa videonuza eklenilebileceğini aktardı.

"YORUMLARDAN İÇERİK OLUŞTURMA"

YouTube tarafından yapılan açıklamada, “ İçerik oluşturucular, kendi içeriklerinde yayınlanan yorumlara bir Shorts ile zaten yanıt verebilse de, içerik üreticilerine yorumlardan içerik oluşturma fırsatı sunmak istiyoruz. Yorum yanıtı olan kısa videolar akış ve kanal sayfasında görünecek. Ancak yorum akışında bir yanıt olarak görünmeyecek" ifadeleri kullanıldı.

YouTube'dan yeni özellik: Yorumlardan içerik oluşturulabilecek - 1
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