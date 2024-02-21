iPhone 15 serisiyle birlikte pil ömrü iki katına çıktı

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, salı günü iPhone 15 serisinin pil ömrünü güncellediğini açıkladı. Önceki akıllı telefon modellerine göre daha uzun pil döngüsüne sahip olan model şarj döngüsünü iki katına çıkarttı.

Açıklamada "iPhone 15 modellerinin pilleri ideal koşullar altında 1000 tam şarj döngüsünde orijinal kapasitelerinin yüzde 80'ini koruyacak şekilde tasarlanmıştır" denildi.

iPhone 14 ve önceki modeller 500 şarj döngüsünde şarj kapasitesinin yüzde 80'ini koruyordu.



IOS 17.4 GÜNCELLEMESİ YAKLAŞIYOR

Yaklaşan iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte şirketin en yeni akıllı telefon modelleri, şarj döngülerine ek olarak ayarlar uygulamasından telefonun pil "sağlığını" da görüntüleyebilecek.

PİL ÖMRÜYLE İLGİLİ DETAYLAR GÖRÜNTÜLENCEK

iPhone 15 serisine ait akıllı telefona sahip olanlar, Ayarlar kısmını açarak Genel > Hakkında seçeneğine dokunarak telefonun piliyle ilgili üretim tarihi, ilk kullanım tarihi ve şarj döngüsü sayısı gibi ayrıntıları görebilecek.

Bu güncelleme iPhone 14 ve daha eski modellerde henüz mevcut değil.

Yaklaşan iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max sahipleri, Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı'nı ziyaret ederek telefonlarının pil sağlığıyla birlikte bu istatistikleri de görüntüleyebilecekler.

