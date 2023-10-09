iPhone 15 için şikayetler arttı: Wi-Fi bağlantıları kopuyor

Apple her yıl iOS'un yeni bir önemli bir sürümünü yayınladığında, kullanıcılar genellikle yazılım güncellemeleriyle giderilen bazı garip hatalarla karşılaşıyor.

iPhone 15 Pro ile ilgili aşırı ısınma sorunlarına ilişkin raporların ardından, bazı kullanıcılar şimdi de iOS 17'de, özellikle iPhone 15 modellerinde Wi-Fi bağlantılarıyla ilgili sorunlar yaşıyor.

AŞIRI ISINMA SORUNU İÇİN GÜNCELLEME YAYINLAMIŞTI

Apple son olarak iOS 17.0.3'ü yayınlamış, aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların bu güncellemeyi yaptıktan sonra bir sorun yaşamayacaklarını kaydetmişti.



KULLANICILAR WI-FI BAĞLANTISINDA SORUN YAŞIYOR



Bazı Apple kullanıcıları, iPhone 15 veya iOS 17'ye yükseltme yaptıklarından beri Wi-Fi sorunları yaşadıklarını söylediler.



Uygulamaların içerik yükleyemediği ya da bağlantının çok yavaş olduğu gelen şikayetler arasında.