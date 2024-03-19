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iPhone 17'nin ekranı sızdırıldı: Çizilme derdine son!

Apple'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 için yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre ABD'li teknoloji devi iPhone 17 modellerinden itibaren cihazlarında yansıma önleyici ekran kullanacak. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak, nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

iPhone 17'nin ekranı sızdırıldı: Çizilme derdine son!
iPhone 16'ya dair tüm bilinenler ve sızdırılanlar (iPhone 16 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

iPhone 16'ya dair tüm bilinenler ve sızdırılanlar (iPhone 16 ne zaman çıkacak, nasıl olacak?

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'ın gelecek yıl piyasaya sürmesi beklenen iPhone 17 ile ilgili bir özellik sızdırıldı.

Weibo'nun haberine göre, ABD'li devinin iPhone 17 modellerinde çizilmeye karşı dayanıklı ve yeni bir yansıma önleyici ekran kullanacağı öne sürüldü.

Böylelikle yeni iPhone modelleri çizilmelere ve hasarlara karşı daha dirençli hale gelecek.

YANSIMA ÖNLEYİCİ EKRAN NEDİR?

Anti-Reflective olarak da adlandırılan yansıma önleyici ekran, ekranınızdaki yansımaları azaltarak daha net ve parlak bir görüntüleme deneyimi sunar.

Bu işlev, özellikle parlak ışıklar altında veya doğrudan güneş ışığında ekranınızı kullanırken faydalıdır.

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