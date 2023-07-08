Jack Dorsey'den Threads yorumu: "Uçan Arabalar istedik 7 Twitter klonumuz oldu"

Jack Dorsey, Meta'nın yeni platformu Threads ve benzerleri hakkında Tweet attı.

ARTIK 7 TWITTER KLONUMUZ VAR



Twitter'a rakip olarak kurulan birkaç sosyal medya ağı olduğuna işaret eden bir gönderiye yanıt olarak Jack Dorsey, "Uçan arabalar istedik, bunun yerine artık 7 Twitter klonumuz var" dedi.



Gönderide yer alan uygulamalar arasında Meta'nın Threads, Twitter, Jack Dorsey'in yeni platformu Bluesky, Mastodon ve Post News yer aldı.

BU YEDİ KLONDAN İKİSİNİ SEN YAPTIN



Bir kullanıcı ise "Bu 7 klondan 2'sini sen yaptın" dedi.



Dorsey yanıt olarak Twitter'ın üzerine inşa edebileceği protokoller olan Bluesky ve Nostr'un, Twitter'a rekabet etmek yerine bazı kısıtlamaları kaldıracağı ve yükü azaltacağını belirtti.



1 MİLYON YÜKLEMEYİ AŞTI

Twitter'a rakip platform olan Bluesky, özel davet koduyla kayıt alan bir uygulama olmasına rağmen iOS ve Android'de bir milyon indirmeyi geçti.



Bluesky'in davetli bir uygulama olmasına rağmen hala sağlam bir büyüme kaydettiği belirtiliyor.