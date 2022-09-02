James Webb, Güneş Sistemi dışındaki gezegenin doğrudan görüntüsünü çekti

NASA milyarlarca dolara mal olan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni görüntüler paylaşmaya devam ediyor.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi son olarak James Webb'in bir ötegezegeni görüntülediğini tespit etti.

James Webb geçen hafta bir dış gezegenin atmosferinden ölçümler yapmıştı.

HIP 65426 b adındaki gezegen 2017 yılında tespit edilmişti. Jüpiter'den 6-12 kat daha büyük olan bu gezegenin yaşının 15-20 milyon arasında değiştiği tahmin ediliyor.

Gezegenimiz Dünya'nın yaşı ise 4.5 milyardan fazla. Ancak HIP 65426 b, Dünya'nın binlerce katı büyüklüğünde. Aynı şekilde söz konusu gezegenin kendi yıldızına uzaklığı Dünya'nın Güneş'e uzaklığının yaklaşık yüz katıdır.

YILDIZINA ÇOK UZAK

Webb dört farklı kızılötesi bandında görüntü kaydı yapabiliyor. Gezegenin kendi güneşine uzaklığı nedeniyle teleskop iki devasa gök cismini ayırabildi. Mesafe kısa olsaydı, yıldızdan yayılan ışık gezegeni gölgede bırakacaktı.

Görüntüleri analiz eden ekibin lideri ve Santa Cruz California Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olan Aarynn Carter, "Bu görüntüyü elde etmek uzay hazinesi aramak gibi hissettirdi" dedi.

Carter, "İlk başta yıldızdan gelen ışığı görebiliyordum, ancak dikkatli görüntü işleme ile bu ışığı ortadan kaldırabildim ve gezegeni ortaya çıkardım" şeklinde konuştu.

KEŞİFLER YENİ BAŞLIYOR

Hubble Uzay Teleskobu, ötegezegenlerin doğrudan görüntülerini çoktan yakalamış olsa da, gelişmiş kamera sistemlerine sahip Webb'in ötegezegenleri kızılötesi keşfi daha yeni başlıyor.

Carter, "Bence en heyecan verici şey, daha yeni başlamış olmamız. Fizik, kimya ve oluşumlarına ilişkin genel anlayışımızı şekillendirecek çok daha fazla ötegezegen görüntüsü var. Hatta daha önce bilinmeyen gezegenleri de keşfedebiliriz" yorumunda bulundu.