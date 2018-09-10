Japon Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) yapılan açıklamada UUİ'ye deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyacak olan "Kounotori7" mekiğinin bu sabah planlanan fırlatılışının Jebi Tayfunu'nun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği duyuruldu.



JAXA'nın Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'ndan gelen hava raporlarının fırlatışı olumsuz etkileyebilecek güçlü rüzgarların varlığına işaret ettiği için bu karara varıldığı belirtildi.



Fırlatış için yeni tarihin henüz belirlenmediği kaydedildi.



Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, Rusya Federal Uzay Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ve JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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