Kamuda Whatsapp ve Telegram yasaklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin hazırladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayınlandı. Rehbere göre, kamuda memur olan kimseler, artık işle ilgili yazışmalarda WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma araçlarını kullanamayacak.

Rehberde yayınlanan tedbir kısmında şu ifadelere yer verildi.

"Kurumsal haberleşme amacıyla sunucuları kurum kontrolünde olan mesajlaşma uygulamaları kullanılmalıdır. Kurumun kendine ait bir haberleşme uygulaması yoksa mesajlaşma amacıyla sunucuları yurtiçinde bulunan yerli ve milli uygulamalar tercih edilmelidir.

Kritik veri içeren her türlü sesli, yazılı ve görüntülü haberleşme uygulamalarında, kaynak kodları kurum tarafından talep edildiğinde denetlenebilen, işletmesi ve yönetimi yerel olarak yapılabilen yerli ve milli uygulamalar tercih edilmelidir."

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