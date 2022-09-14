Kısa videolar sosyal medyada 2,5 kat daha etkili

Sosyal medya yıllar içinde birçok marka için pazarlamanın, satışları artırmanın ve tüketicilerle etkileşim kurmanın temel mecrası haline geldi. Kullanıcılara anlık olarak erişmeye olanak tanıyan sosyal medya platformları, duyuru ve kampanya iletişimleriyle pazarlama amacının yanında, markaların benimsedikleri değerleri hedef kitlelerine aktarmalarının bir yoluna da dönüştü.

Dijitalde çok vakit geçiren, satın alma kararlarını da dijital mecralar aracılığıyla veren kullanıcılara ulaşmak isteyen markalar, 2022’nin başından bu yana küresel trendleri izlemeye ve sosyal medyanın değişen dünyasına ayak uydurmaya çalıştı. Yeni teknolojilerin sosyal medya atmosferini sürekli değiştirdiğini savunan Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, 2022’nin ikinci yarısında markaların yakından izlemesi gereken sosyal medya trendlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.



Sabit görsellerden ve belirli formatlardan oluşan düzenli içerik akışının bugün tüketicilere erişmek için yeterli olmadığına dikkat çeken Berkay Akıncı, “İlk çeyreğin sonunda açıklanan verilere göre 1 milyar aylık aktif kullanıcısı olduğu tahmin edilen TikTok, birçok yaklaşımı değiştirmede öncü oldu. Instagram da kullanıcıları yakalayabilmek için TikTok'un sunduğu özelliklere yöneldi ve algoritmalarını kısa videoları öne çıkaracak biçimde değiştirdi. Bu da daha çok kişiye erişmek isteyen markalar için kısa video içerikleri vazgeçilmez hale getirdi. SproutSocial tarafından yürütülen araştırmada da tüketicilerin kısa formatlardaki video içeriklerini uzun videolara kıyasla 2,5 kat daha ilgi çekici olduğunu söylediği görülüyor” dedi.



GÜVEN DUYGUSU VE AKTİVİZM BEKLENTİSİ ÖNE ÇIKIYOR



SproutSocial araştırmasında 5 kullanıcıdan üçünün, video içerikleri en ilgi çekici sosyal medya içeriği olarak tanımladığı ve tüketicilerin yarısından fazlasının en çok YouTube’a odaklandığı da tespit edildi.

Değişimin yalnızca içerik formatlarında değil, kullanıcıların markalara yönelik beklentilerinde de yaşandığında dikkat çeken Berkay Akıncı, "Küresel danışmanlık şirketi PwC'nin araştırmasında 10 tüketiciden 7'sinin güvenlerini kaybettikleri bir markadan alışveriş yapmayacakları görülüyor. Tüketicilerin güven kavramına verdikleri önem, sosyal medyada markalardan bekledikleri yaklaşıma da yansıyor ve samimiyet öne çıkıyor. Öte yandan kullanıcıların %70'i markalardan sosyal medyada toplumsal konularda tavır almasını ve farkındalık yaratmasını bekliyor. Pazarlama profesyonellerinin yaklaşık yarısı da markalarının sosyal medyada toplumsal konular hakkında konuşmasını ve marka aktivizmini destekliyor” diye konuştu.



“TÜKETİCİLERİ ANLAMAK VE STRATEJİYLE İLERLEMEK GEREKİYOR”



Bugünün kullanıcılarına erişmek için sosyal medyada var olmanın düzenli içerik paylaşımından daha fazlasını gerektirdiğini savunan Becca Digital Technology Kurucusu Berkay Akıncı, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Tüketiciler markaların sosyal medyada günde 1-2 içerik paylaşmasının yeterli olduğunu düşünürken, yoğun ve birbirini tekrar eden ürün veya hizmet odaklı bir paylaşım takvimi izlemek anlamsızlaşıyor. Sosyal medyada izlenecek adımların, markaların genel pazarlama stratejisi kapsamında, kullanıcıların beklentileri doğrultusunda belirlenmesi gerekiyor. Becca Digital Technology olarak dijitalde daha güçlü bir iz bırakmak isteyen markaların sosyal medya, yazılım, web tasarım, içerik yönetimi sistemi, SEO ve e-ticaret altyapısı gibi tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Bu bileşenleri tutarlı bir strateji etrafında birleştirerek her ölçekten markanın gerçek hedef kitlesine ulaşmasını mümkün kılıyoruz.”