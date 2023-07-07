Kobe Bryant, NBA 2K24'ün kapağında yer alacak

NBA 2K24'ün kapak sporcusu belli oldu.



2K Sports'un yeni çıkış yapacak NBA 2K24'ün kapağında Kobe Bryant'ı kullanacağı belirtildi.



Kara Mamba, en son 6 Ekim 2009'da çıkış yapan NBA 2K10 serisinde kapak fotoğrafında yer almıştı.



Böylelikle Kobe, 14 yıl aradan sonra tekrar NBA 2K serisinin kapağında yer alacak.



Bryant, NBA 2K24: Kobe Bryant Edition ve NBA 2K24: Black Mamba Edition kapaklarını süsleyecek.



"ONUN MİRASINI VE NESİLLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ANIYORUZ"



Oyunun geliştiricisi Visual Concepts'in başkanı Greg Thomas, yaptığı açıklamada, "NBA 2K'nın 25. yılını Kobe Bryant ile kutlarken, onun mirasını ve basketbolda nesiller üzerindeki etkisini anıyoruz." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Thomas, seri tarihinde ilk kez bir NBA oyununun çapraz platforma sahip olacağını aktardı.



ÖN SİPARİŞE AÇILDI ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU



NBA 2K24'ün çıkış tarihi 8 Eylül 2023 olarak duyuruldu. Oyun erken erişime ise 5 Eylül tarihinde açılacak. Oyun bugün (7 Termmuz) itibarıyla erken erişime açıldı.





NBA 2K'İN SERİLERİNDE KAPAKTA BULUNAN DİĞER SPORCULAR İSE ŞÖYLE:





NBA 2K23 - Devin Booker

NBA 2K22 - Luka Doncic

NBA 2K21 - Zion Williamson

NBA 2K20 - Anthony Davis

NBA 2K19 - Giannis Antetokounmpo

NBA 2K18 - Kyrie Irving

NBA 2K17 - Paul George

NBA 2K16 - Stephen Curry

NBA 2K15 - Kevin Durant

NBA 2K14 - Lebron James

NBA 2K13 - Blake Griffin, Kevin Durant, Derrick Rose

NBA 2K12 - Michael Jordan

NBA 2K11 - Michael Jordan

NBA 2K10 - Kobe Bryant

NBA 2K9 - Kevin Garnett

NBA 2K8 - Chris Paul

NBA 2K7 - Shaquille O'Neal

NBA 2K6 - Shaquille O'Neal

NBA 2K5 - Ben Wallace

NBA 2K4 - Allen Iverson

NBA 2K3 - Allen Iverson

NBA 2K2 - Allen Iverson

NBA 2K1 - Allen Iverson

NBA 2K - Allen Iverson NTV’yi sosyal medyadan takip edin