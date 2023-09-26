LaLiga'dan IPTV önlemi: 58 uygulama yayından kaldırıldı

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Valencia kentinde düzenlenen Spor Etkinliklerinde Korsan Yayınla Mücadele konulu konferansta açıklamalarda bulundu.

58 UYGULAMA KALDIRILDI

LaLiga, Android'de dünya çapında 4 milyon indirmeye ulaşan 58 uygulamayı kaldırdı.

Bunların 800.000'i İspanya'da bulunuyordu ve sadece futbolu değil her türlü spor etkinliğini barındırıyordu. iOS cihazlardan ise 300.000'i İspanya'da olmak üzere 1 milyon indirme gerçekleşmişti.

GOOGLE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



LaLiga'nın şu anda karşı karşıya olduğu temel sorunlardan biri, uygulamaları zaten indirmiş olan ve ilgili mağazalardan kaldırılmış olmalarına rağmen artık tüm içerikten yararlanmaya devam edebilen tüm cihazlardan uygulamaları kaldırmanın bir yolunu bulmak.

Tebas, bu cihazların yerini tespit etmek için Google ve diğer platformlarla da görüştüklerini söyledi.

Tebas etkinlikteki konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Biz hak sahipleri, korsan yayınla mücadele etmek için teknolojik olarak hazırlıklı olmalı ve buna bir son vermeliyiz."

