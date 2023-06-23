Malezya, zararlı içerikleri kaldırmadığı için Meta'ya dava açacak

Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonunca (MCMC) yapılan açıklamada, Facebook'ta son zamanlarda ırk ve din ayrımı, karalama kampanyası, kişileri taklit etme, çevrim içi kumar ve dolandırıcılık reklamları gibi hassas konularda "çok fazla sakıncalı içerik" olduğu belirtildi.



Açıklamada, Meta'dan söz konusu zararlı içeriklerin kaldırılmasının talep edilmesine rağmen, bu taleplere kayıtsız kalındığı aktarıldı.



Meta'nın konunun aciliyetine rağmen "yavaş ve yetersiz müdahalede" bulunduğu kaydedilen açıklamada, bunun kamuoyunda endişeye ve kamu denetimlerinin artmasına sebep olduğu ifade edildi.

İŞBİRLİĞİNİN YETERSİZ OLMASI NEDENİYLE



Açıklamada, Meta'nın işbirliğinin "yetersiz" olması nedeniyle hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.



Halkın söz konusu zararlı içeriklere karşı korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, çevrim içi platformların ve telekomünikasyon hizmetlerinin "kötüye kullanımına" göz yumulmayacağı vurgulandı.



TELEGRAM DA SAKINCALI İÇERİKLER NEDENİYLE UYARILMIŞTI



Hükümet, haziranın başında mesajlaşma uygulaması Telegram'ı da söz konusu sakıncalı içerikler konusunda işbirliği yapmaması dolayısıyla yasal yollara başvuracağı konusunda uyarmıştı.



Yetkililer, Telegram üzerinden dolandırıcılık vakaları sonucu Malezyalıların, Ocak 2020'den beri yaklaşık 9,6 milyon dolar kaybettiğini açıklamıştı.