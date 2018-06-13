Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars keşif aracı Opportunity ile irtibatın kesildiği bildirildi.



NASA'dan yapılan açıklamada, uçuş kontrolörlerinin, devasa toz fırtınasının yayıldığı gezegende görevli Opportunity'den dün geceden bu yana bildirim alamadığı kaydedildi.



Mars'ta mayıs ayının sonundan bu yana etkili olan toz fırtınasının büyüyerek şu anda kızıl gezegenin 4'te 1'ini kapladığı belirtiliyor.



Kontrolörler, Opportunity ile bataryasının yeniden dolması için gerekli güneş ışığını görene kadar temas kurulamayabileceğini, bunun günlerce sürebileceğini ifade ediyor.



"Mars Exploration Rover-B" (Mars Keşfi Aracı-B) ya da "MER-B" olarak da adlandırılan Opportunity, NASA'nın Mars keşif aracı programının parçası olarak 7 Temmuz 2003'te uzaya fırlatılmış, 25 Ocak 2004'te Mars'ta Meridiani Planum Platosu'na inmişti.