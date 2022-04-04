Mars'ta sesin iki farklı hızı var

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance'nin kaydettiği sesleri inceleyen bilim insanları ilginç bir sonuca ulaştı.

Seslerin iki farklı hıza sahip olduğu tespit edildi. Mars atmosferinin yapısı gereği sesler Dünya'dan daha yavaş.



Dünya'da sesin hızı saniyede 340 metre iken Mars'ta ise 240 metre. Mars'ın atmosferinin yüzde 95'i karbondioksitten oluşuyor. Bunun hıza etki ettiği belirtiliyor.



Ayrıca tiz sesler ve düşüş frekanstaki boğuk seslerin hızları da birbirinden farklı. Uzmanlar lazer sesinin saniyede 250 metre hızla ilerlediğini ifade etti.

YÜKSEK KALİTEDE MARS SESİ

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği Perseverance adındaki uzay aracı yine NASA'ya ait olan bir rekoru kırdı.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) gönderdiği Perseverance gezginci keşif aracı, Mars’ta 245,76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirdi.



Space.com sitesinde yer alan habere göre, Jet Propulsion Laboratory araştırma enstitüsü, Perseverance keşif aracının Mars'ta kendi kendine sürüş işlemini başarılı bir şekilde devam ettirdiğini açıkladı.



NASA'nın Perseverance Mars Rover Twitter hesabından yapılan açıklamada, gezginin Mars’ta geçirdiği tek bir günde 245,76 metre katederek en uzun sürüşünü yaptığı aktarıldı.



Açıklamada, aracın, bölgeyi birkaç ay keşfettikten sonra hareket halinde olmaya başladığı ve kendi kendine sürüş fonksiyonu sayesinde her geçen gün daha fazla yol kat edebildiği aktarıldı.



NASA, 2015’te, Kızıl Gezegen’de Opportunity keşif aracının, 214 metre ile en uzun sürüşünü gerçekleştirdiğini açıklamıştı.



BOZULMUŞTU

Perseverance Aralık 2021'de bozulmuştu.



Planlandığı gibi kaya örneği toplayan Perseverance aldığı kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takılmıştı.



Bu da aracın fonksiyonlarını sınırlamıştı. NASA mühendisleri yaklaşık 10 günlük uğraşın ardından Mars kaşifini eski haline getirmeyi başardı.



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 1 Eylül’de keşif aracından gelen verilerin, Mars’tan ilk kaya örneğinin başarıyla alındığını gösterdiğini açıklamıştı.



Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.



NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.



Geçen ay Perseverance’ın Mars’tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.



Perseverance, Kızıl Gezegen'deki görevinde 100 Mars gününü (sol) geride bıraktı.



NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı.



İlk günden beri çalışan Perseverance, gezegende mikrobiyolojik yaşamın izlerini arıyor.



6 Nisan 2021 tarihinde Mars Kaşifi, üzerinde bulunan geniş açılı lensi kullanarak ilk selfie'sini çekti. Yukarıda gördüğünüz selfie aslında 62 farklı kareden oluşuyor. Bu kareler önce Dünya'ya gönderildi ardından burada birleştirildi.



Perseverance gövdesinin içine yerleştirilen Ingenuity helikopterini de Mars'ın yüzeyine bıraktı.



1.8 kilogram ağırlığındaki helikopter düşük yoğunluklu Mars atmosferine gönderilecek uçan araçlar için de bir örnek oluşturacaktı.



Tarih Dünya'da 19 Nisan'ı gösterdiğinde Ingenutiy bir başka gezegende ilk defa uçan insan yapımı nesne ünvanını elde etti. Uçuş birkaç kere ertelenmişti ama sadece birkaç saniyeliğine de olsa sonunda gerçekleşti.



Ingenuity bu test uçuşunda yerden üç metre yükseldi ve iniş yaptı.