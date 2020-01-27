Mars'tan gezegenin kanyonlarına ışık tutan kare

Mars'ın yörüngesindeki uzay aracı tarafından çekilen son kare gezegenin bir dönem büyük kanyonlara ev sahipliği yaptığına işaret ediyor.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Kızıl Gezegen'den yeni görüntüler paylaştı. 
  
Universe Today'de yer alan habere göre, Mars’ın Batı Candor Chasma  kanyonundan elde edilen kare gezegenin bir dönem büyük kanyonlara ev sahipliği yaptığına işaret ediyor. 
  
Aynı habere göre, NASA çalışanları fotoğraftaki açık renkli tabakaların kumtaşı olduğunu düşünüyor. 

MRO 14 yıldır Kızıl Gezegen'in yörüngesinde görev yapıyor. 

Kumtaşı, söz konusu bölgenin bir dönem su içerme ve yaşam barındırma ihtimali olduğuna işaret ediyor. 

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Bu fotoğraf MRO'nun Mars Kompakt Keşif Görüntüleme Spektrometresi (CRISM) sayesinde çekilebildi. 

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