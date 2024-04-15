Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak

Meta'nın Twitter yani yeni adıyla X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads'i geçici olarak kapatacağı duyuruldu.
Şirket açıklamasında Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir
uygulaması kararına uygun şekilde 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.
Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü
soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı
vermiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım
mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme
davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına
karar vermişti.
Açıklamada, bu durumdan Facebook, Instagram, Whatsapp ya da
Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının
etkilenmeyeceği de belirtildi.
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