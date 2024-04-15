Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak

Meta'nın Twitter yani yeni adıyla X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads'i geçici olarak kapatacağı duyuruldu.

Şirket açıklamasında Rekabet Kurumu'nun geçici tedbir

uygulaması kararına uygun şekilde 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü

soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı

vermiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım

mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme

davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına

karar vermişti.



Açıklamada, bu durumdan Facebook, Instagram, Whatsapp ya da

Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının

etkilenmeyeceği de belirtildi.

