Meta’dan ABD ordusuna sahte hesap suçlaması

Sosyal medya devi Meta, düzinelerce sahte Facebook ve Instagram hesabının arkasında ABD ordusu ile bağlantılı kişiler olduğunu söyledi.

Meta’dan ABD ordusuna sahte hesap suçlaması

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Meta'nun salı günü yayımlanan raporunda, "Eşgüdümlü gerçek dışı davranışlara karşı politikamızı ihlal ettikleri için Instagram'da 39  hesabını, 16 sayfayı, iki grubu ve 26 hesabı kaldırdık. Soruşturmamız bu hesaplarla,  ordusundaki kişiler arasında bağlantılar buldu" denildi.

Raporda, bu ağın Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı olduğu ve Afganistan, Cezayir, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, , Somali, Suriye, Tacikistan, Özbekistan ve Yemen gibi bir dizi ülkeye odaklandığı da belirtildi.

Rapora göre sahte hesapların operasyonu, Twitter, YouTube ve Telegram'ın yanı sıra Rusya merkezli VKontakte ve Odnoklassniki dahil olmak üzere birden fazla internet hizmetinde gerçekleşti.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

Pentagon sözcüsü Cesar Santiago, "Her türlü bilgiyi inceliyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

Meta, sosyal medyada yürütülen operasyondaki kişilerin, hedeflenen ülkelerin yerel insanları gibi paylaşımlarda bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş profil fotoğrafları kullandıklarını ifade etti.

Daha önce benzer bir soruşturma Twitter tarafında da yürütülmüştü.

Araştırmacılar, Twitter'daki 146 hesabın yaklaşık 300 bin tweet paylaştığını hesaplamıştı. 

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