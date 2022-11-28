Meta'ya 265 milyon euroluk 'güvenlik ihmali' cezası

İrlanda Veri Koruma Komisyonu, Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisine ait bazı verilerin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğunu bildirdi. Komisyon, soruşturma sonucunda şirkete toplam 265 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Meta'ya 265 milyon euroluk 'güvenlik ihmali' cezası

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’nın denetim kuruluşu Veri Koruma Komisyonu (DPC), sosyal paylaşım platformu ’un çatısı altında olduğu Meta'ya müşterilerinin verilerinin gizliliği konusundaki ihmalleri nedeniyle 265 milyon euro para cezası verdi.

Denetim kuruluşundan yapılan açıklamada, Avrupa’daki operasyonlarının yönetim merkezi İrlanda’nın başkenti Dublin’de olan Meta’nın yaklaşık 500 milyon müşterisinin bazı verilerinin sızdırılmasına ilişkin güvenlik ihmali olduğu bildirildi.

Açıklamada, kararın, AB içindeki diğer tüm veri koruma denetleme makamlarıyla işbirliği de dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma sürecinin ardından alındığı kaydedildi.

2021 yılının nisan ayından bu yana yürütülen soruşturmanın sonucunda Meta’ya toplam 265 milyon euro (275 milyon dolar) para cezası verildiği aktarıldı.

Sosyal paylaşım platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, iş gücünün yüzde 13'üne denk gelen 11 bin çalışanın işine son verilmesinin planlandığı bildirilmişti.

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