Microsoft Internet Explorer'ın fişini çekiyor

25 yıldır hayatımızda olan Internet Explorer için yolun sonu göründü.



Microsoft'tan yapılan açıklamada tarayıcının kullanımına son verileceği bilgisine yer verildi. Şirket yoluna Edge tarayıcısı ile devam edecek.



Aynı açıklamada Internet Explorer'ın kullanımına son verilecek tarih de açıklandı.



Şirketten yapılan açıkalamada tarayıcının 17 Ağustos 2021'de sonlandırılacağı ifade edildi.



Microsoft, Office gibi birçok web tabanlı hizmetinin Internet Explorer 11'i desteklemeyi durduracağını da duyurdu



Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında, iş yeri sohbeti, toplantılar, notlar ve eklentileri birleştiren Microsoft Teams uygulaması için ise tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11'e desteğin 30 Kasım 2020’den itibaren kesileceğini açıkladı.