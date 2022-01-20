Microsoft'un Activision Blizzard satın alması: 68 milyar dolar yeterli mi?

Microsoft’un 70 milyar dolarlık satın alması pek de kolay olmayacak. Ancak bu zorluk tutarın yüksekliği değil. Zira Microsoft piyasa değeri 2 trilyon doların üzerinde bir teknoloji devi.



Microsoft, skandallarla boğuşan "Call of Duty" yayıncısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın almaya karar verdi.

Bazı Microsoft çalışanları, Activision'ı Microsoft’a getirmenin kültürel sorunlara yol açabileceğinden endişe ediyor.



Microsoft, işyerinde cinsiyetçilik ve idari görevi kötüye kullanma iddiaları nedeniyle içeriden baskıyla karşı karşıya.



Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi serilerin arkasındaki yayıncı Activision Blizzard'ı yaklaşık 68,7 milyar dolar nakit satın alma planıyla 46 yıllık varlığının en büyük satın almasını gerçekleştiriyor.



Tamamlanırsa, anlaşma Microsoft'un oyun endüstrisindeki gücünü pekiştirip sağlamlaştıracak ve kritik Game Pass abonelik hizmetini Activision Blizzard oyunlarıyla destekleyecek. Bu anlaşma oyuncular tarafından da yakından takip ediliyor. Dikkatli oyuncular, Microsoft'un "Overwatch 2" gibi gelecek oyunları, Sony PlayStation gibi rakip platformlardan çekeceğinden endişeleniyor ve muhtemelen tüm dünyada tekelleşme incelemelerini de gündeme getirecek.

BAZI ÇALIŞANLAR TEPKİLİ



Ancak en büyük risklerden biri de, Activision Blizzard'ın kurumsal kültüründe ve geçen yılın büyük bölümünde şirketi takip eden bir dizi skandaldan kaynaklanıyor. Oyun devinin derin yetenek ve fikri mülkiyet kadrosunun yanı sıra Microsoft, sektördeki itibarının kötüleştiği görülen bir şirketi de satın almış oluyor ve en azından bazı Microsoft çalışanları, onaylamadıklarını bildirmek için dahili bir mesaj panosuna başvurmuş durumda.



Bir çalışan, şirket içi bir mesajda, "Satya'dan, Activision Blizzard'da kök salmış korkunç kültürün Microsoft içinde iltihaplanıp yayılmamasını engellemek için planlarının ne olduğunu duymadığımız için gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Kişisel olarak, bir kadın mühendis olarak, kendi güvenliğim ve refahım için Blizzard veya Activision için/onunla çalışma fikrini asla kabul etmem. Tehlikeli ve istenmeyen bir kültür getirmediğimizden emin olmak için somut adımlar duymamızı umuyorum" dedi.



Bir Microsoft sözcüsü, şirketlerin anlaşma kapanana kadar ayrı ayrı çalışacaklarını söyledi ve CEO Satya Nadella'nın yatırımcılara yönelik bir çağrı hakkındaki yorumlarına işaret ederek, "Activision Blizzard'ın yenilenen kültürel taahhütlerini sürdürmesi kritik" dedi.



Sözcü, "Microsoft, hem çalışanlar hem de oyuncular arasında oyunun her alanında kapsayıcılık, saygı ve dürüstlük yolculuğumuza bağlı" dedi.



Microsoft'un yaklaşık 190.000 çalışanı var, bu nedenle yorumlar işgücünün tamamını pek temsil etmiyor. Bununla birlikte, endişeler doğrudan CEO Satya Nadella'ya, Microsoft'un "çalışanların Satya ve liderlik ekibine sorular sormasına ve tüm şirketle ilgili konuları tartışmasına izin vermek" olarak tanımladığı "CEO Bağlantısı" adlı dahili bir Microsoft mesaj panosu aracılığıyla dile getirildi.

ACTIVISION BLIZZARD'DAKİ KADINA YÖNELİK TACİZLER



Kaliforniya eyaleti Temmuz ayında Activision Blizzard'a dava açmıştı ve "frat boy” yani “kardeşlik” kültürü ve kadın personelin yaygın tacizi iddiasıyla dava açmıştı. Çalışanlar ve yatırımcılar geçtiğimiz günlerde, şirketteki tecavüz ve cinsel taciz iddiaları hakkında yıllardır bildiği iddialar üzerine CEO Bobby Kotick'i istifaya çağırdı. Activision Blizzard yaptığı açıklamada, Temmuz ayından bu yana düzinelerce çalışanı işten çıkardığını veya disipline verdiğini söyledi.



Bazı yorumcular, kadın çalışanların yönetimi cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel tacizle ilgili konuları ele almaya çağırdığı Microsoft'taki son sorunlarla bağlantı kurdu. Hissedarların ısrarı üzerine şirket, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve diğer yöneticilere yönelik suistimal iddialarının ardından cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı politikalarını gözden geçirmesi için yakın zamanda bir hukuk firması tuttu.



Bir yorumcu, Microsoft çalışanları arasındaki çaba hakkında "MS'de daha iyi çalışma koşulları için mücadele eden kadınlar için Satya'nın bu konudaki sürekli sessizliğini kabul etmek zor" dedi.



Microsoft'un anlaşmayla ilgili ilk duyurusu Kotick'in CEO olarak kalacağını söyledi, ancak daha sonra Wall Street Journal, yöneticinin anlaşma kapandıktan sonra ayrılmasının beklendiğini bildirdi.



Bir başkası, "Bundan rahatsız olan tek kişinin ben olmadığıma sevindim. Bu sabah yapılan resmi duyuru, Activision-Blizzard yönetim ekibinin en azından çoğunun devam edeceğine dair ön plandaydı," diye yazdı. "A-B'nin işyerinde suistimal, ayrımcılık ve insanlıktan çıkarıcı koşulların bu kadar grotesk bir örneği haline gelmesine izin veren insanları gerçekten sorumlu tutuyor muyuz?" ifadelerini kullandı.