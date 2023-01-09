Milli Muharip Uçak (MMU) nedir, özellikleri nelerdir ve ne zaman uçacak?

Milli Muharip Uçak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından duyuruldu ve MMU'nun beklenenden önce tamamlandığını belirtti. Yapılan açıklamaların ardından Milli Muharip Uçak hakkında bilgiler merak edildi. Uçağın 2030'lu yıllardan itibaren askeri harekatlarda yerini alması bekleniyor.



MİLLİ MUHARİP UÇAK NEDİR?



MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması öngörülüyor.



Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılabilecek. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



5’inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii’nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.



MMU Geliştirilmesi Projesi’nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.



Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5’inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.



MMU üstün hava hâkimiyetini:





- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili





- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş





- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.