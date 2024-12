Milyarderlerin uzay yarışı: Bezos’un Blue Origin’i izin aldı

Amazon CEO'su Jeff Bezos’a ait uzay şirketi Blue Origin, New Glenn roketinin fırlatılması için nihayet ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) onay aldı.

Şirket, roketin son testini 27 Aralık’ta Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nde başarıyla gerçekleştirdi.

FAA, bu testin ardından roketi yörünge görevlerini yerine getirmek üzere fırlatmak için lisans verdi.



New Glenn, 98 metre uzunluğunda ve yeniden kullanılabilir güçlendirici kısmı Atlantik Okyanusu’na inmeyi planlıyor. Bu özellik, Blue Origin’in SpaceX ile rekabetini kızıştıracak gibi görünüyor. Yeni roket, ticari uyduların yanı sıra NASA ve ABD Savunma Bakanlığı için uzay araçlarını taşıma görevlerinde kullanılacak.



Blue Origin’in New Glenn roketinin ilk fırlatışı, ABD Uzay Kuvvetleri tarafından talep edilen bir onaylama görevi olarak planlanıyor. Eğer bu görev başarıyla tamamlanırsa, roket ulusal güvenlik görevlerine de katkı sağlayabilecek. Ancak Blue Origin’in roketi, NASA’nın Mars araçlarını taşımayı planladığı tarihlerde ertelenmişti.



Blue Origin, bu önemli onayla uzay sektörüne daha derinden dahil oluyor. Şirket, uzay turizmi ve kısa süreli görevlerin ötesine geçmeyi hedefliyor, ancak SpaceX sektörde güçlü bir konumda bulunuyor. SpaceX, Starship roketiyle NASA’yla pek çok ortak görev yürütüyor ve Pentagon’un tercih ettiği araç olabilir.



Blue Origin, gelecekte NASA astronotlarını Ay’a taşıyacak bir uzay aracı geliştirmeyi de planlıyor. Ancak New Glenn’in ilk fırlatılma tarihi hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Bazı raporlara göre, roket 6 Ocak’ta havalanabilir.