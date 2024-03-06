Musk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorunuyla alay etti

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, ise Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye alarak, “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” dedi.

META, X ÜZERİNDEN DUYURU YAPTI



Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone’un X üzerinden “İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.