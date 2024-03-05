Facebook ve Instagram çöktü mü? Resmi açıklama geldi!

Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti. Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.



5 MART 2024 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?



Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da ve Facebook'ta anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.



Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.



Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama yok.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi."