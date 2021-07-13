Musk: Tesla’nın patronu olmaktan nefret ediyorum

BBC’nin haberine göre, Tesla’nın milyarder kurucusu Elon Musk, şirketin yönetim kurulu üyelerine bir güneş paneli firmasını satın almaları için baskı yapmakla suçlandığı davanın ilk duruşmasında konuştu.



Musk, "Bundan (Tesla’nın patronu olmaktan) oldukça nefret ediyorum; vaktimi tasarım ve mühendislik yaparak geçirmeyi tercih ederdim" diye konuştu.



Davacıların avukatının, Musk'ın liderlik anlayışını eleştiren bir video göstermesi üzerine Musk, "Hiçbir şeyin patronu olmak istemiyorum." dedi ve Tesla'nın patronu olmaktan nefret ettiğini vurguladı.

Tesla hissedarları, parası tükenmek üzere olan SolarCity güneş firmasının satın alınmasıyla şirketin kaynaklarının boşa harcandığını iddia ediyor.



Söz konusu anlaşma yapıldığı sırada Musk, hem Tesla'nın hem de kuzenleri tarafından kurulan güneş paneli şirketinin yüzde 22'lik hisselerine sahipti.



Musk, söz konusu hisselerden herhangi bir kazanç elde etmediğini vurguladı.