Nadir görülen bir deniz canlısının 450 milyon yıllık fosili bulundu

Kanadalı araştırma ekibinin başındaki paleontolog Joe Moysiuk, Ordovisyen döneme ait yaklaşık 450 milyon yıl önce yaşamış bir eklem bacaklı türü olan fosil bulduklarını, fosile "Tomlinsonus Dimitrii" adını verdiklerini söyledi.



İyi korunmuş durumdaki fosilin, Simcoe Gölü'nün kuzeydoğu kıyısındaki Brechin'de bulunduğunu aktaran Moysiuk, fosilin yaklaşık bir insan işaret parmağı büyüklüğünde olduğu bilgisini verdi.



Fosilin eklem bacaklıların marrellomorf grubunun parçası olduğunu açıkladı.



"Tomlinsonus'un olağanüstü tüy benzeri dikenlerle bezeli süslü bir baş kalkanı var. Bu garip görünüşlü hayvan muhtemelen çamurlu deniz tabanını son derece uzun bacaklı bir çift uzuv kullanarak aşmıştır."



TORTULAR ORGANİZMALARI KAPLAYARAK KORUDU



Fosilin, o zamanlar Ontario eyaletinin çoğunu kaplayan sığ okyanusların tabanında yaşadığını kaydeden Moysiuk, düzenli olarak fırtınalara maruz kalan deniz tabanının kaplandığını ve oluşan tortuların bölgedeki organizmaları kaplayarak koruduğunu dile getirdi.



Çalışmanın ortak yazarı George Kampouris, genellikle bir organizmanın yalnızca kabukları ve kemikleri gibi sert kısımları fosilleşme eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Brechin'deki keşif, Tomlinsonus'un tamamen yumuşak gövdeli olması ve normalde korunmamış olması bakımından benzersizdi" ifadesini kullandı.



"ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILMASINI SAĞLIYOR"



Araştırma ekibinden Jean-Bernard Caron da çalışma hakkında bilgi verdi.



"Yumuşak doku fosilini bulmak büyük bir sürprizdi. Çünkü bu yaratıklar, Ordovisyen döneminde Kuzey Amerika'nın doğusundaki geniş suları işgal eden sığ resif tortularında görülmedi. Tomlinsonus gibi tamamen yumuşak gövdeli türlerin bulunması, o zamanlar gerçekten var olan çeşitliliğinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlıyor."



Ontario Kraliyet Müzesi'ndeki Dawn of Life sergisinde sergilenen Tomlinsonus fosiline ait çalışma The Journal of Paleontology dergisinde yayımlandı.