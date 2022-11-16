NASA Artemis 1 roketini fırlatmaya hazırlanıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Yunan Ay tanrıçası Artemis'in adı verilen keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyor.

NASA Artemis 1 roketini fırlatmaya hazırlanıyor

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NASA'nın Artemis-1 görevindeki uçuş denemesinin bugün yapılması bekleniyor.

2028'e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak yaparak Mars'a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Merkezi'nden Ay yolculuğuna 29 Ağustos'ta başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği ve ertelendiği açıklanmıştı.

Yeni uçuşun denemesinin 2 Eylül'de yapılacağının bildirilmesinden kısa süre sonra yapılan açıklamada ise uzay aracının fırlatılmasının 3 Eylül'e ertelendiği bildirildi.

Üçüncü kez Nicole Kasırgası sebebiyle ertelenen fırlatmanın, son hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

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