NASA, ilk Japon "özel sektör" uzay aracının Ay yüzeyindeki enkazını tespit etti

LRO mühendisi Emerson Speyerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LRO'nun kamerasıyla bölgenin ileriki aylarda daha fazla analiz edileceğini belirtti.



ispace, "Hakuto-R" programının 2. ve 3. safhaları üzerinde çalışıldığını ve başarısız inişten elde edilen verilerin gelecekteki görevlere yardımcı olmasının beklendiğini açıkladı.



LRO, daha önce de başarısızlıkla sonuçlanan İsrail'in Beresheet ve Hindistan'ın Vikram uzay araçlarının Ay yüzeyindeki kalıntılarını tespit etmişti.



"TİCARİ AY GÖREVLERİ"

Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini aktarmıştı.



Uzay aracının kargosunda taşınan ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile oyuncak firması Tomy tarafından üretilen robotun, yüzey araştırmaları yapmasının planlandığı duyurulmuştu.



Mürettebatsız uzay aracı, Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.



Hakuto-R, 21 Mart'ta başarıyla Ay'ın yörüngesine girmiş ancak ispace, 26 Nisan'da Ay yüzeyine inmesi beklenen aracın Tokyo kontrol merkeziyle irtibatının kesildiğini, uzay aracının iniş girişimi esnasında düşmüş olabileceğini bildirmişti.



Keşif programı, ismini, Japon halkınca,"Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan" türünden alıyor.