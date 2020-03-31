NASA’nın elektrikli uçağından ilk kare

NASA'nın bir süredir üzerinde çalıştığı projeden ilk kare geldi. uzay ajansı elektrikli uçağına ait ilk görseli kamuoyu ile paylaştı.

NASA'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada X-57 adı verilen uçağın sıfır emisyon hayalini de gerçekleştireceği bilgisinin altı çizildi.



Zira uçağın kanat kısmında bulunan 18 motorunun tamamı elektrikli lityum demir pillerden elde edilen enerji ile çalışıyor.

NASA'nın geliştirdiği uçağın şu an kullanımda olan modellere oranla ciddi bir yakıt tasarufu sağladığı da belirtiliyor.



Uzay ajansı geçtiğimiz dönemde yaptığı açıkmada amaçlarının havacılık sektörüne girmek olmadığının altını çizmiş, bu araç ile sektöre yön vermeyi hedeflediklerini duyurmuştuç