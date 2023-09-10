NASA'nın Perseverance aracı Mars'ta oksijen üretiyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) "Perseverance" adlı keşif aracı, 2021'de Mars'a inmişti.

Perseverance'de bulunan MOXIE (Mars Oksijen Yerinde Kaynak Kullanımı) adlı cihaz da Kızıl Gezegen'de oksijen oluşturma deneyleri yapıyor.

CNN'de yer alan habere göre NASA uzmanları, iki yıllık deneyin sonunda, Mars'ta küçük bir köpeğin hayatta kalmasına yardımcı olacak kadar solunabilir hava üretildiğini açıkladı.

YÜZDE 98 SAFLIKTA

Bilim insanları, MOXIE'nin halihazırda 122 gram oksijen ürettiğini, bunun da küçük bir köpeğin 10 saatlik solunabilir havasına denk geldiğini söyledi.

Cihazın, NASA'nın beklentilerini aşarak yüzde 98 oranındaki bir saflıkla saatte 12 gram oksijen ürettiği belirtildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen MOXIE, elektromanyetik bir süreçte moleküler oksijen oluşturuyor.