NASA'ya güneş engeli: Mars'taki keşif robotlarıyla iletişim kesildi

NASA, Mars keşif robotları ile normal iletişimini engelleyecek bir doğa olayı beklediğini ve önümüzdeki iki hafta boyunca robotlarla iletişiminin kesileceğini açıkladı.

Robotların Mars ve Dünya yörüngelerinde güneş kavuşumu olarak bilinen bir konumda hizalanmış durumda olduğu ve NASA'nın bu süre zarfında Mars'taki araçlarına komut göndermeye çabalamasının riskli olduğu kaydedildi.

Herhangi bir sorun yaşanmasını önlemek için NASA, gezegenler daha uygun pozisyonlara geçene kadar iletişimi kesmeye karar verdi.

İletişim kesintisi Cumartesi günü başlayarak 25 Kasım'a kadar devam edecek.

HER İKİ YILDA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Mars'ta güneş kavuşumu her iki yılda bir gerçekleşiyor ve keşif araçları bu süre zarfında sessiz kalacaklar.

NASA'nın Mars'ta bulunan Perseverance ve Curiosity keşif araçlarının, Ingenuity helikopterinin, Mars Keşif Yörünge Aracı'nın ve Odyssey ve MAVEN yörünge araçlarının bir süreliğine iletişimsiz kalacağı ve kendi başlarına hareket edeceği kaydedildi.

Robotların üzerindeki araçlar görevleri için veri toplamaya devam edecek ancak kesinti sona erene kadar bu bilgileri Dünya'ya aktaramayacak.