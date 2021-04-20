NEO Coin nedir, NEO Coin kaç dolar/TL oldu?

Çin‘in Ethereum‘u olarak da adlandırılan NEO coin, açık kaynaklı bir blokzinciri projesidir.

NEO coin dijital varlıkları daha güçlendirmeyi amaçlar.

2014'te Antshares ismiyle geliştirilmeye başlayan projenin kaynak kodları 2015 haziranda GitHub'da yayınlamıştır. NEO ve atası Antshares'in kurucu ortakları Da Hongfei ve Erik Zhang. İkisi de NEO Foundation'a başkanlık yapıyor.

NEO birçok borsada satın alınabiliyor ancak evrensel olarak erişilebilir değil. Öte yandan NEO Coinbase gibi bazı platformlar tarafından desteklenmiyor.



Serbest piyasada NEO coin'in fiyatı 101,4423 dolardır.

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