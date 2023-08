New York, devlet cihazlarında TikTok kullanımını yasakladı

New York Belediyesi, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek TikTok'u devlete ait cihazlarda yasakladı ve kısa video paylaşım uygulamasına bu tür kısıtlamalar getiren ABD şehirleri arasına katıldı.



Çinli teknoloji devi ByteDance'a ait olan ve 150 milyondan fazla Amerikalı tarafından kullanılan TikTok, Çin hükümetinin olası etkisine ilişkin endişeler nedeniyle ABD'li milletvekillerinin ülke çapında bir yasak çağrısıyla karşı karşıya kaldı.

"ŞEHİR İÇİN GÜVENLİK TEHDİDİ OLUŞTURUYOR"



New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın yönetiminden yapılan açıklamada TikTok'un "şehrin teknik ağları için bir güvenlik tehdidi oluşturduğu" belirtildi.



New York Şehri kurumlarının uygulamayı 30 gün içinde kaldırması gerekiyor ve çalışanlar şehre ait cihazlarda ve ağlarda uygulamaya ve web sitesine erişimlerini kaybedecek. New York Eyaleti, TikTok'u devlet tarafından verilen mobil cihazlarda zaten yasaklamıştı.

TİKTOK ABD'DEKİ KULLANICILARIN GİZLİLİK VE GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERDİĞİNİ BELİRTTİ



TikTok, "ABD kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşmadığını ve paylaşmayacağını ve TikTok kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini korumak için önemli önlemler aldığını" söyledi.

"TİKTOK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR"



Aralarında FBI Direktörü Christopher Wray ve CIA Direktörü William Burns'ün de bulunduğu üst düzey ABD güvenlik yetkilileri TikTok'un bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"KARA PROPAGANDA YAPMAK İÇİN KULLANABİLİR"

Wray, Mart ayında yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin TikTok'u milyonlarca cihazdaki yazılımı kontrol etmek ve Amerikalıları bölmeye yönelik söylemleri yönlendirmek için kullanabileceğini söyledi ve uygulamanın ulusal güvenlik endişelerini artırdığını belirtti.

DONALD TRUMP 2020 YILINDA ENGELLEMEYE ÇALIŞMIŞTI



Eski Başkan Donald Trump 2020 yılında TikTok'un yeni indirilmesini engellemeye çalışmış, ancak bir dizi mahkeme kararı yasağın yürürlüğe girmesini engellemişti.



Birçok ABD eyaleti ve şehri TikTok'u devlet cihazlarında kısıtladı. Montana kısa bir süre önce uygulamayı eyalet genelinde yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olan bu kurala yasal olarak itiraz ediliyor.



AMERİKALI YETİŞKİNLER YASAĞA DESTEK VERDİ

Ayrıca Reuters anketine göre, Amerikalı yetişkinlerin yarısına yakını TikTok'un yasaklanmasını destekliyor.