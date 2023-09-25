New York'ta güvenlik robot: Time Square metro istasyonunda devriye atacak

NYPD, Times Square metro istasyonunda yeni bir güvenlik önlemi uygulamaya hazırlanıyor.

New York Times'ın haberine göre, Kaliforniya merkezli Knightscope şirketi tarafından üretilen K5, R2-D2'nun devasa bir versiyonuna benzeyen bir güvenlik robotunun Times Square meydanında devriye atacak.



GECE YARISINDAN SABAH 6'YA KADAR



K5 devriye robotu 190 kilo ağırlığında ve video kaydı yapabilen ancak ses kaydı yapamayan dört kamera ile donatıldı.



Robot, önümüzdeki iki ay boyunca sürecek deneme çalışması boyunca gece yarısından sabah 6'ya kadar istasyonda devriye atacak.



NYPD'nin makinesinin kamera görüntülerini canlı olarak yayınlayıp yayınlamayacağı ve kolluk kuvvetlerinin yakaladıklarını izleyip izlemeyeceği ise henüz belli değil.

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ YOK



Devriye robotunda yüz tanıma özelliğinin kullanılmayacağı ancak bu teknolojinin ilerde makineye dahil edilebileceği kaydedildi.



Açıkçası, K5 istasyondaki gerçek acil durumlara müdahale etme kabiliyetine sahip değil ve şüphelileri fiziksel ya da sözlü olarak yakalayamıyor. İnsanlara sağlayabileceği tek gerçek zamanlı yardım, robot üzerindeki bir düğmeye basabilmeleri koşuluyla, bir olayı bildirmek ya da soru sormak için onları canlı bir kişiye bağlamaktır.



New York Belediyesi, K5'i önümüzdeki iki ay için saati yaklaşık 9 dolara kiralıyor.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA, TUVALET VE YEMEK MOLASI DA YOK"

Belediye başkanı Eric Adams'ın, kısa bir süre önce çeşitli kurumlara harcamalarını yüzde 15 oranında azaltma talimatı vermesine rağmen, robotun yapabileceklerinin buna değeceğine ikna olduğu kaydedildi.

Adams "Robotun masrafı asgari ücretin altında, ayrıca Tuvalet molası ve yemek molası yok." ifadelerini kullandı.