Nintendo net karını 408 milyar yene çıkardı

Kyoto merkezli tüketici elektroniği şirketi Nintendo, Nisan 2024'te sona erecek 2023 mali yılına ait mevcut bilanço ve güncel beklentilerini açıkladı.



Açıklamaya göre firmanın net karı, önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,9 artışla 408 milyar yene (2,75 milyar dolar) yükseldi.



Bu dönemde firmanın net kar marjının, bir mali yılın nisan-aralık periyodu kapsamlı, şimdiye kadar elde ettiği en yüksek düzeye erişmesi dikkat çekti.



Kar marjına, konsol ve video oyun satışlarına yoğun talep ile döviz karşısında Japon Yeni'nin yaşadığı değer kaybının olumlu yansıdığı vurgulandı.



Nintendo Başkanı Furukawa Şuntaro, çevrimiçi açıklamasında, "Konsol satışları istikrarlı. Gelecek çeyrekte 'Switch' (konsoluna) odağımızı sürdüreceğiz" dedi.



Nintendo, tüm mali yıl kapsamlı net karının, daha önce duyurduğu 420 milyar yen yerine, 440 milyar dolar (2,97 milyar dolar) olmasını hedefliyor.

