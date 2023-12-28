Nothing Phone 2a'nın özellikleri sızdırıldı

Mobile World Congres'te (MWC) tanıtılması beklenen Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri sızdırıldı. Peki Nothing Phone 2a nasıl olacak, teknik özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

Nothing Phone 2a'nın özellikleri sızdırıldı

İspanya'nın Barcelona kentinde Şubat 2024'te düzenlenecek olan Mobile World Congres 2024'te tanıtılması beklenen Nothing Phone 2a'nın teknik özellikleri sızdırıdı.

Nothing Phone 2a'nın bütçe odaklı bir cihaz olması beklentisiyle uyumlu olarak fiyat performans beklentilerini karşılayabilecek teknik özelliklere sahip olacağı bildirildi.

Cihazın 6,7 inçlik 120 hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran olacak. Avize kısmındaki delikli tasarımın yeni cihazda da devam edeceği belirtildi.

50MP KAMERA 

9to5Google'a göre, Bir önceki model Phone 2'nin 32MP kamerası bulunuyordu. Nothing Phone 2a, 50 MP sensörlü çift kamera kurulumuna sahip olacak.

Ayrıca Phone 2a'nın siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağı kaydedildi. 

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