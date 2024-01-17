Nükleer füzyon tetikleyici lazer uzay çöplerini temizleyecek

Japon bir girişim, nükleer füzyon gücü için geliştirilen lazerleri kullanarak uzay çöplerini vurma planını açıkladı.

Osaka merkezli EX-Fusion, yeni nesil güç kaynağı için dünyanın en güçlü lazerlerinden birini geliştirdikten sonra, Dünya'nın yörüngesindeki uzay çöpü sorunuyla başa çıkmak için yeni bir plan tasarlıyor.

The Independent haberine göre, Diyot pompalı katı hal (DPSS) lazer, Güneş'te doğal olarak meydana gelen füzyon reaksiyonunu tetiklemek amacıyla bir hidrojen yakıt topağını yüksek güçlü bir ışınla patlatmak için inşa edildi.

Girişim, aynı teknolojinin uzaya lazer göndermeden bir uzay enkazını yörüngeden çıkarmak için de kullanılabileceğini fark etti.

EX-Fusion CEO'su Kazuki Matsuo, "Uzay çöplerini yok etmek için kullanılan lazerin gücü nükleer füzyona kıyasla çok daha düşük, ancak özel aynalarla kontrol etmek gibi teknik zorlukları paylaşıyorlar" dedi.

ANLAŞMA İMZALADI

Bu girişimin, uzay çöplerini yakından takip eden Avustralyalı şirket EOS Space Systems ile bir anlaşma imzaladığı da kaydedildi.

İLK OLARAK 10 CM'DEN KÜÇÜK UZAY ENKAZLARINI HEDEF ALACAK

Ex-Fusion başlangıçta, daha önce yer tabanlı lazerler kullanılarak çarpılması imkansız olan 10 cm'den küçük uzay enkazlarını hedef alacak.

Lazer, yörünge hızı Dünya'nın atmosferine düşene kadar enkazı yavaşlatmak için kullanılacak.

100 TRİLYON UZAY ÇÖPÜ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Şu anda gezegenin etrafında 100 trilyon kadar eski uydu parçası olduğu tahmin ediliyor ve uzmanlar biriken enkazın aktif uydulara zarar verebileceği, astronomik gözlemleri engelleyebileceği ve hatta roketlerin uzaya fırlatılmasını önleyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

HAVACILIK VE UYDU ŞİRKETLERİNDEN ÇAĞRI

Geçtiğimiz yıl, havacılık ve uydu şirketleri, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlere, sorunun üstesinden gelmek için bir "otoyol kodu" benimsemeleri çağrısını yaptı.

Bilim insanlarından oluşan uluslararası bir ekip de Dünya'nın yörüngesindeki uzay enkazının miktarını azaltmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

"UZAY ÇÖPLERİ OKYANUSLARDAKİ PLASTİK KİRLİLİĞİ GİBİ ELE ALINMALI"

Geçtiğimiz Mart ayında Science dergisinde bir yazı kaleme alan Plymouth Üniversitesi'nden Dr. Imogen Napper, uzay çöplerinin okyanuslardaki plastik kirliliğine benzer bir şekilde ele alınması gerektiğini savundu.

Napper, "Açık denizlerden öğrendiklerimizi göz önünde bulundurarak, aynı hataları yapmaktan kaçınabilir ve uzayda bu durumu önlemek için kolektif olarak çalışabiliriz. diye yazdı.