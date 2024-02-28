Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan uyarı: "Kodlama öğrenmeyin"

Nvidia CEO'su Jensen Huang, kodlamanın artık tamamen bittiğini duyurdu.

Dubai'de düzenlenen Word Government Summit'te konuşan Huang, yapay zekanın kaydettiği hızlı ilerlemeler nedeniyle kod yazmayı öğrenmenin artık teknoloji sektorüne girmek isteyenlerin önceliği olmaması gerektiğini söyledi.

Kod yazmayı öğrenmek uzun zamandır birçok sektör yöneticisi tarafından başarı için hayati önem taşıyan bir beceri olarak görülüyor, ancak Huang'ın son konuşması bu geleneği bozacak gibi duruyor.

ÖĞRENMEK İÇİN YÜZLERCE SAAT HARCAMAYA GEREK YOK

Üretken yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde doğal dil işleme, kodlamanın geleceği olma yolunda umut vaat ediyor ve genç profesyonellerin belirli kodlama dillerini öğrenmek için yüzlerce saat harcaması ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

"DÜNYADAKİ HERKESİN PROGRAMCI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Huang yaptığı açıklamada, "Bizim işimiz, kimsenin programlama yapmak zorunda kalmayacağı bir bilgisayar teknolojisi yaratmak. Programlama dilinin insan olduğunu, dünyadaki herkesin artık bir programcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yapay zekanın mucizesidir" diye konuştu.

Nvidia başkanı, kod yazmayı öğrenmek için harcanan zamanın tarım, biyoloji, üretim ve eğitim gibi sektörlerdeki uzmanlığa yatırılması gerektiğini belirtti.