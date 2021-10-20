Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta? (Orionid meteor yağmuru Türkiye’den de izlenebilecek mi?)

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Nadiren görülen gök olaylarından biri olan Orionid meteor yağmuru ekim ayında meydana geliyor.

Güneş etrafındaki turunu 76 yılda gerçekleştiren Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen Orionid meteor yağmuru, 20 - 21 Ekim'de izlenebilecek.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?



Orionid meteor yağmuru, 20 Ekim Çarşamba ve 21 Ekim Perşembe günlerinde gerçekleşecek. Uzmanlar, Orionid meteor yağmurunun en iyi gece saat 1 ila 4 arasında izlenebileceğini kaydediyor.

ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?



Orionid meteor yağmuru, Türkiye’den de izlenebilecek. Ancak en iyi seyir için, yapay ışıklandırmalardan uzak, yüksek alanların tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Meteor yağmurunun net bir şekilde izlenebilmesi için hava koşullarının da uygun olması gerekiyor.