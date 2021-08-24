Ortadoğu'nun en büyüğüydü: Urmiye Gölü yok olmak üzere

Bir zamanlar feribotlarla turistlerin gezdirildiği göl, kuraklığın etkisiyle şimdi yok olmanın eşiğinde.



İran'ın kuzeybatısında, Türkiye sınırında yer alan Urmiye Gölü kuruyor.



1990'lı yıllarda 5 bin 400 kilometrekarelik genişliğe sahip Urmiye gölü Ortadoğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı tuz göllerinden biriydi.



2013 yılına gelindiğinde gölün yüzde 90'ı kurumuş ve sadece yüzde 10'luk kısmı kalmıştı.



Sonraki yıllarda atılan adımlarla göl genişlemeye başlasa da,, ülkenin genelini etkileyen kuraklık nedeniyle "yeniden çöl olma tehlikesiyle" karşı karşıya.

Araştırmacılara göre tek sorumlu küresel ısınma değil.



Gölü tehdit eden etkenlerden biri de yağmur azlığı nedeniyle tarım arazilerinin yer altı kaynakları kullanılarak sulanması.



Azalan yağmurlara karşın talebin sürekli artması, nehirler ve göllerin kurumasına yol açıyor..



İran daha şimdiden su protestolarına sahne oluyor. Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine tepki gösteren halk geçen ay protesto gösterileri yapmış, olaylarda 6 kişi hayatını kaybetmişti.



Bilim insanları İran'In yanı sıra Irak ve Ürdün'de yaşanan bu durumun, Ortadoğu'daki susuzluk krizini tırmandıracağı uyarısında bulunuyor.