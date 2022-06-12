Örümcek ağları büyük bir plastik kirliliğine ev sahipliği yapıyor

Vücudumuzun içinde ortaya çıkan tüm rahatsız edici mikroplastik keşiflerinin ötesinde, artık bu küçük parçaların havada seyahat edebildiğini, en azından bir şey tarafından durdurulana kadar atmosferde yüzebildiğini biliyoruz.



Yeni bir çalışmada bilim adamları, tamamen doğal ve aynı zamanda her yerde bulunan örümcek ağları sayesinde plastik kirliliğini izlemek için ustaca bir yöntem kullandılar.

Örümcek ağlarının kentsel atmosferdeki partikülleri izlemek için organik bir meta oldukları ortaya çıktı.



Almanya'daki Oldenburg Carl von Ossietzky Üniversitesi'nden organik jeokimyacı Barbara Scholz-Böttcher, "Örümcekler, şehirler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bulunur. Yapışkan ağları, havada süzülen her şey için ideal bir tuzaktır" dedi.

OTOBÜS DURAKLARINDAKİ AĞLARI TOPLADILAR



Araştırmacı öğrenci Rebecca Süßmuth, kuzeybatı Almanya'daki Oldenburg şehrinde cadde kenarındaki otobüs duraklarına bağlı örümcek ağlarını topladı.



Laboratuvarda ağ örneklerini analiz edildi. Tabii ki testler mikroplastiklerin ağlara yapıştığını ortaya çıkardı.

KENTLERDEKİ MİKROPLASTİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR



Doktora tezinin bir parçası olarak araştırma üzerinde çalışan Isabel Goßmann, "Bütün örümcek ağları mikroplastiklerle kirlendi" dedi. Bulgulara göre, örümcek ağlarına yakalanan mikroplastik tüm ağın ağırlığının yüzde 10'unu oluşturabilir.



Örümcek ağları aslında en az 30 yıldır çevresel testler için kullanılıyor ancak araştırmacılar bunun mikroplastikler için ilk kez incelendiklerini söyledi.