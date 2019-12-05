Parker Solar Probe'un ilk bulguları yayınlandı

NASA’nın ‘Touch the Sun’ (Güneşe Dokun) olarak isimlendirdiği görev kapsamında Parker Solar Probe'un ilk bulguları yayınlandı.

güneş-nasa.jpg

İlişkili Haberler

NASA'daki Türk, NTV'ye konuştu: Uzay madenciliğine vakit var ama uzay turizmi yakın

NASA'daki Türk, NTV'ye konuştu: Uzay madenciliğine vakit var ama uzay turizmi yakın

İşte NASA'nın 'Dünya dışı yaşam'ı arayacak aracı

İşte NASA'nın 'Dünya dışı yaşam'ı arayacak aracı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), uzaya fırlattığı Parker  Solar Probe'dan ilk bulgular geldi. 
  
Daily Mail'de yer alan habere göre, Parker Solar Probe’un paylaştığı verilerine göre Güneş rüzgarının ve Güneş'in manyetik alanının kaynağı ortaya çıkarıldı.  

Söz konusu verilere göre, Güneş rüzgarı ve Güneş'in manyetik alanının her ikisi de korona katmanındaki sıcaklığı 1,1 milyon derece olan serin deliklerden kaynaklanıyor. 

NASA’nın 1.5 milyar dolara mal olan bir otomobil büyüklüğündeki  Parker Solar Probe uydusu, “Güneşe Dokunmak” olarak tanımlanan görev için içinde bulunduğumuz yılın Ağustos ayında fırlatılmıştı.   

NASA 42 YILLIK REKORU KIRDI 

Geçtiğimiz aylarda uzay aracının hala devam eden yolculuğu ile ilgili açıklamada bulunan NASA, Probe’un insanlık tarihinde Güneş’e en çok yaklaşan araç olma unvanını kazandığını duyurmuştu.   

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...