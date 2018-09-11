PayPal’ın MENAT bölgesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cenap Doğru, Papara Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para ’ya yönetici ortak olarak transfer oldu.

Cenap Doğru 1,3 milyondan fazla üyesi bulunan elektronik para şirketi Papara’da operasyon, kartlı sistemler, iş geliştirme ve global ortaklıklardan sorumlu COO (Chief Operating Officer) olarak görev yapacak.



Cenap Doğru

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri fakültesinden mezun olan Cenap Doğru, 2000-2013 yılları arasında Garanti Ödeme Sistemleri’nde Üye İşyeri Pazarlama departmanında Pazarlama Yöneticiliği, Üye İşyeri Satış Direktörlüğü ve İstanbul Bölge Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Ardından 2013 yılında PayPal Türkiye ofisine Genel Müdür Yardımcısı olarak transfer olan Doğru, son olarak PayPal’ın Doğu Avrupa ve MENA bölgelerinden sorumlu Üye İşyeri servisleri başkanlığını yaptı.



Papara Ödeme Kuruluşu ve Elektronik Para kurucu ortağı ve CEO’su İlker Diker yeni atama ile ilgili, "Sektörün önemli ve deneyimli isimlerinden biri olan Cenap Doğru’nun şirketimize hem ortak hem de COO olarak katılmasıyla birçok başarılı işe imza atacağımıza inanıyorum.” derken, Cenap Doğru da "Papara kısa zamanda Türkiye’de muaazzam işler başardı, çok yakın zamanda yapacağı global ve bölgesel işbirlikleriyle aynı başarıyı yurtdışına da taşıyacağına eminim." ifadelerini kullandı.