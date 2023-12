PlayStation 5, 50 milyon adet satışa ulaştı

Üst düzey bir oyun yöneticisi, Sony'nin PlayStation 5 konsolu için güçlü bir yükseliş olduğunu açıkladı.

Reuters'in haberine göre, dünya genelinde 50 milyon adet satışa ulaşan PlayStation 5, "Kara Cuma" indirimlerinde Sony'e en iyi satış dönemini yaşattı.

Sony Interactive Entertainment'ın küresel pazarlama, satış ve iş operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eric Lempel, "Kasım ayında yakaladığımız ivme ve Aralık ayında gördüğümüz birçok şey göz önüne alındığında, genel olarak satışlar konusunda çok iyi hissediyoruz." dedi.

THE LAST OF US'IN ÇOK OYUNCULU MODU İPTAL EDİLDİ



Sony'nin Naughty Dog şirketi geçtiğimiz hafta "The Last of Us" serisinden bir çevrimiçi oyunu iptal ettiğini açıkladı ve bu oyunun yayınlanmasının tek oyunculu oyunların geliştirilmesine darbe vuracağını söyledi.



Yaklaşan PlayStation oyunları arasında Ocak ayında piyasaya sürülecek olan "The Last of Us Part II Remastered" ve Şubat ayında sınırlı süreli özel "Final Fantasy VII Rebirth" yer alıyor.

"2024 REKOR YILIMIZ OLACAK"



Lempel, "Hala çok sıkı çalışıyoruz ve nerede olursak olalım 2024'te rekor kıracağımız bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum," dedi.