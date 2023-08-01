PlayStation 5'e Dolby Atmos özelliği: Oyun sesleri artık daha gerçekçi

Sony, Dolby Atmos desteği, 8 TB'a kadar M.2 SSD depolama desteği ve çeşitli kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri içeren yeni bir PlayStation 5 yazılım beta sürümünü test etmeye başladı. Beta bugün belirli ülkelerde kullanıma sunuluyor ve Sony genellikle beta özelliklerini birkaç ay içinde tüm PS5 konsollarında kullanıma sunuyor.



Sony, PlayStation 5 için kullanıcılar tarafından çok fazla talep edilen ses formatı Dolby Atmos'u konsola getiren sistem yazılımıyla beraber beta sürümünü kullanıma sundu.



Bu özellik sayesinde PlayStation 5'te oyun oynayanlar, artık çok daha gerçekçi ve iyi bir ses deneyimi yaşayacak.



Bir PlayStation Blog gönderisinde "Tempest 3D AudioTech tarafından desteklenen 3D Ses artık soundbar, TV veya ev sinema sistemleri gibi uyumlu Dolby Atmos özellikli HDMI cihazlarına sahip olanlar tarafından kullanılabilir" ifadeleri yer aldı.



DOLBY ATMOS SES FORMATI NEDİR?



Dolby Atmos, sesi 360 derece sunan bir teknolojidir. Böylelikle deneyimleyen kullanıcılar daha gerçekçi bir hissiyata sahip olur.



8 TB M2 SSD DESTEĞİ



Yapılan sistem güncellemesiyle birlikte artık PlayStation 5'te 8TB M2 SSD desteği bulunuyor. Daha önceden 4TB olan bu sınır tam iki katına çıkarak yükseltildi ve M2 SSD sahibi kullanıcıların daha fazla oyun yüklemesine olanak tanıyor.



Öte yandan PlayStation 5 için henüz beta kullanıcıları tarafından deneyimlenen bu özelliklerin yakın bir zamanda herkes için aşamalı olarak kullanıma sunulacağı kaydedildi.

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