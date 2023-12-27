PlayStation mı Xbox mı? İşte 2023'ün en çok satan oyun konsolu

Sony tüketicilere 50 milyon konsol satmayı başarırken, Microsoft video oyunları donanımında pazar payı bulmakta zorlanıyor.



Sony PS5 için büyük umutlar besliyor. Şirket bu mali yılda 25 milyon konsol sevk etmeyi ve sonunda PS4'ün 117,4 milyonluk satışını geçmeyi umuyor.

Öte yandan Microsoft'un bir kez daha pazar payı kazanmakta zorlandığı kaydedildi.

Analiz firması Ampere Analysis'in yeni tahminlerine göre, PlayStation 5'in 22,5 milyonluk güçlü satış rakamına kıyasla Microsoft'un 2023 yılı boyunca 7,6 milyon Xbox Series X/S konsolu sattığı kaydedildi.

PS5 SATIŞLARI YÜZDE 65 ARTTI



Rakamlar, PlayStation'ın bu yıl Xbox'ı neredeyse 3'te 1 oranında geride bıraktığını ve PS5 satışlarının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 65 arttığını gösteriyor.