PlayStation Project Q'nun görüntüleri sızdırıldı

Sony, "Project Q" olarak bilinen bir el cihazı geliştirdiğini duyurmuştu.



Cihaz hakkında pek çok detay henüz bilinmiyordu ancak sızıntılara göre Project Q, Android işletim sistemi üzerinde çalışacak gibi gözüküyor.



Cihaz, ortada 8 inçlik dokunmatik ekranla ikiye bölünmüş ve her iki tarafa da bağlı bir DualSense denetleyicisi ile beraber çalışıyor. İçinde hoparlör, ses düğmeleri ve jak girişi barındıran cihaz, 1080p 60fps'e kadar destekliyor.



3-4 SAATLİK BİR PİL ÖMRÜNE SAHİP



Q Lite olarak adlandırılan Project Q'nun 3-4 saatlik bir pil ömrüne sahip olduğu belirtilirirken, ekranın çıkarılabilir olup olmadığı ise henüz belirsiz.



Öte yandan Qualcomm işlemcisi kullanılarak geliştirilen yazılımı, Android ve uygulama çekmecesi gibi tipik Android özelliklerine sahip olduğu belirtiliyor.



CİHAZ BU YIL İÇİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK



Sony'nin Project Q el cihazının, yerel oyunlar ve bulut oyun desteği gibi farklı özellikleri barındırabilecek şekilde Android ile çalıştığı tahmin ediliyor. Sony, cihazın bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.

